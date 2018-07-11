В районе набережной на несколько дней ограничат парковку
В связи с необходимостью проведения работ по ремонту асфальтобетонного покрытия будет ограничена остановка и стоянка автотранспорта на двух улицах.
По информации городского комитета дорожного хозяйства, с 9 по 19 июля нельзя оставить машину на ул. Князевский взвоз (на участке от ул. Мичурина до Набережной Космонавтов), с 10 июля по 12 июля 2018 г. (с 22.00 по 05.00) - на ул. Б. Затонской (на участке от дома № 15 до дома № 221).
Исключение составляет транспорт аварийно-технических служб, следующих на выполнение неотложных заданий и устранение коммунальных аварий.
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