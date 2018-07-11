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22:10 | 10 июля
В СГУ открыт набор в магистратуру
18:00 | 10 июля
Жительница Базарно-Карабулакского района признана виновной в смерти 4-месячного сына
17:04 | 10 июля
Уже тысяча человек подали заявку на участие в фестивале-конкурсе "Киновертикаль"
15:59 | 10 июля
Саратовские промышленники приняли участие в международной выставке в Екатеринбурге
14:46 | 10 июля
В Саратове открылась «Школа социальной активности граждан старшего поколения»
13:30 | 10 июля
Саратовцев приглашают на фестиваль науки, здоровья и творчества «Открытое небо»
12:22 | 10 июля
Стартовала акция «Сохрани свой велосипед»
11:11 | 10 июля
В Саратове отметят 190-летие со дня рождения Николая Гавриловича Чернышевского
10:00 | 10 июля
В районе набережной на несколько дней ограничат парковку
09:07 | 10 июля
В Новых Бурасах прошел семейный фестиваль
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В районе набережной на несколько дней ограничат парковку

Новости
В районе набережной на несколько дней ограничат парковку


В связи с необходимостью проведения работ по ремонту асфальтобетонного покрытия будет ограничена остановка и стоянка автотранспорта на двух улицах.

По информации городского комитета дорожного хозяйства, с 9 по 19 июля нельзя оставить машину на ул. Князевский взвоз (на участке от ул. Мичурина до Набережной Космонавтов), с 10 июля по 12 июля 2018 г. (с 22.00 по 05.00) - на ул. Б. Затонской (на участке от дома № 15 до дома № 221).

Исключение составляет транспорт аварийно-технических служб, следующих на выполнение неотложных заданий и устранение коммунальных аварий.

Фото http://xn--80aalwqglfe.news