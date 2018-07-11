В Новых Бурасах прошел семейный фестиваль
Праздник состоялся 7 июля, накануне Дня семьи, любви и верности.
По информации комитета по туризму области, народные гулянья развернулись на центральной площади поселка. Творческие коллективы районного и сельских домов культуры встречали гостей песнями, народными танцами. Главные герои, Петр и Феврония, поздравляли участников мероприятия с праздником. На сцене чествовали молодоженов – Ярослава и Анастасию Ченцовых.
Преподаватели детско-юношеской спортивной школы провели спортивные состязания по перетягиванию каната, армрестлингу, бою мешками. На ярмарке «Город мастеров», на которой были представлены изделия народных умельцев: плетеные корзины, валенки, бондарские изделия, игрушки, картины, сувениры с изображением символа праздника – ромашки.
Для самых маленьких гостей праздника была организована зона развлечений с аттракционами. Также на площади проходила медицинская акция «Поезд здоровья», где желающие могли получить консультацию врача-терапевта.