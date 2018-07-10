Мотоциклистам запретят проезд по Саратову в ночное время

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Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, в связи с постоянными обращениями граждан города Саратова с жалобами на шум, исходящий от мотоциклов, необходимостью обеспечения безопасности дорожного движения в историческом центре города, сохранности исторического, архитектурного и культурного наследия, Госавтоиспекция города вышла с предложением в органы местного самоуправления о запрете движения мотоциклов в историческом центре Саратова в ночное время. Ограничение коснется следующих улиц: проезд Котовского (участок от улицы Соборная до улицы Некрасова), улица Некрасова (от проезда Котовского до улицы Московская), Григорьева (от Комсомольской до Соборной), Первомайская (от Радищева до Комсомольской), Московская (от Радищева до Чернышевского), Радищева (от Московской до Сакко и Ванцетти).- Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов» рассмотрел предложение на комиссии по безопасности дорожного движения администрации муниципального образования «Город Саратов» и принял соответствующее решение об установке дорожных знаков 3.5 «Движение мотоциклов запрещено» с табличкой 8.5.4 «Время действия» с 22.00 до 06.00 на указанных участках улиц с внесением изменений в проекты организации дорожного движения на указанные улицы, - сообщили в пресс-службе.