Многодетные семьи совершили экскурсию в Воскресенский район

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Как сообщает министерство внутренней политики и общественных отношений области, бесплатная экскурсия была организована в рамках социального проекта «БЛИЗКАЯ точка РФ». Началось путешествие с села Елшанка. Там ребята и их родители посетили Елшанскую детскую школу искусств и посмотрели выставку творческих работ ее учеников. Побывали в храме во имя святых новомучеников и исповедников российских и также убедились, что в целебных Холодных родниках в селе Коммуна вода чистейшая и очень приятная на вкус.Между селами Елшанка и Усовка находится родник «Белый ключ». Источник прекрасно благоустроен. После купания в нем многодетные семьи отправились на родину легендарного политрука, героя Советского Союза Василия Клочкова в село Синодское. Там установлен мемориал погибшим на полях сражений Великой Отечественной войны землякам и героям-панфиловцам, памятник герою.В селе Медяниково дети и их родители посмотрели старинную водяную мельницу. Как рассказала экскурсовод Галина Золотых, раньше к мельнице вели два канала. По ним поступала вода, которая и приводила механизм в движение.Завершилось путешествие в селе Воскресенское. Там туристы поднялись на Змеевы горы, с которых открываются живописные виды на Волгу. Особый восторг у детей вызвала избушка Бабы Яги.