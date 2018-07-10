Восемь пар одновременно заключили брак в День семьи, любви и верности

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По информации управления по делам ЗАГС правительства области, в рамках проведения первого свадебного парада «Между нами любовь» на открытой площадке Саратова 8 июля прошла регистрация браков восьми влюбленных пар. В День памяти св. Петра и Февронии молодожены дали клятву любви и верности, обменялись кольцами и станцевали свадебный вальс.Начальник управления по делам ЗАГС Правительства области Юлия Пономарева вручила молодоженам свидетельства о заключении брака, отметив особую «силу» даты такого важного для каждой из вновь созданных семей события. «Сегодня 8 июля, и вас восемь счастливых пар. Все знают, восьмерки символизируют бесконечность, и это очень символично. Мы поздравляем вас и приглашаем на проведение каждого юбилея совместной жизни во Дворце бракосочетаний!» - обратилась к молодоженам Юлия Пономарева.Загсы в этот день работали и в других районах города и области. Благодаря этому в регионе было создано более 60 семей.