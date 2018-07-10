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В Лысогорском районе прошел фестиваль активного туризма «Лукоморье»

Новости
В Лысогорском районе прошел фестиваль активного туризма «Лукоморье»


В нем приняли участие более 1,2 тысяч человек.

По информации комитета по туризму области, праздник прошел 7 июля на живописном берегу реки Медведица в районе села Николаевка. Название он получил в честь одной из главных достопримечательностей района, расположенной в селе Барсучьем. Это дуб, возраст которого исчисляется несколькими столетиями.

В ходе мероприятий байдарочники устроили сплав по Медведице. Через реку протянули троллей, по которому все желающие могли переправиться с одного берега на другой. Особый интерес вызвало катание на лошадях вятской породы, а также тест-драйв полноприводных автомобилей по окрестным полям.

На площадке фестиваля гости могли попробовать оригинальные блюда, изготовленные по местным рецептам, приобрести в качестве сувениров местный мед, выпечку, травы и дубовые веники для бани. Творческие коллективы организовали концерт.

Кроме того, были организованы экскурсионные выезды в экопоселение «Родославное». Туристам показывали пасеку, коневодческое хозяйство и такие элементы сельского быта как «хоббит-баня». Для тех, кто не захотел расставаться с фестивалем на ночь, был разбит палаточный лагерь.

Фото https://img.kamaran.ru