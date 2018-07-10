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В выходные горели три автомобиля, кальянная и закусочная

Новости / ЧП
В выходные горели три автомобиля, кальянная и закусочная


Всего за двое суток было ликвидировано 18 пожаров.

По информации пресс-службы регионального управления МЧС, 7 июля около 2 часов дня на открытой площадке на ул. Академика Семенова горели три автомобиля («ВАЗ-2106», «ВАЗ-2109» и «Ваз ОКА»). Площадь пожара составила 10 кв.м. На тушение выезжала 1 единица техники, 4 человека личного состава.

8 июля примерно в 5 часов вечера на пульт «01» Саратова поступил сигнал о пожаре в кальянной «Шахта» на ул. Соборной. Огонь распространился на площади 10 кв.м. На тушение выезжали 3 единицы техники, 14 человек личного состава.

Сегодня ночью в Ершове горела закусочная на улице Чехова. Площадь пожара составила 12 кв.м. На тушение выезжали 2 единицы техники, 5 человек личного состава.

Фото https://jacobyandmeyers.com