На городском пляже найдено тело 11-летней девочки
Проводится доследственная проверка.
Тело ребенка было обнаружено 8 июля утром при обходе сторожем территории городского пляжа, расположенного под автомобильным мостом между городами Саратов и Энгельс, в Волге.
В настоящее время личность погибшей установлена: ей оказалась 11-летняя жительница областного центра.
Следователями завершен осмотр места происшествия, в ходе которого видимые телесные повреждения на теле ребенка не обнаружены. Комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В его рамках изучается личность девочки, условия ее жизни и воспитания, назначено судебно-медицинское исследование. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
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