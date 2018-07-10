Федеральное агентство Правда.ру высоко оценила надежность проекта Tkeycoin DAO

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По результатам независимого исследования издание выпустило несколько обзоров, объединенных темой «Как гарантированно выбрать надёжное ICO и избежать рисков».Специалисты Правды.ру обратили внимание потенциальных инвесторов на тот факт, что токены TCD можно приобрести за рубли, евро, доллары и любую другую фиатную валюту. И это свидетельствует о юридической легальности проекта Tkeycoin DAO, так как обычные деньги в традиционной финансовой системе очень просто отследить. По этому поводу мнением поделился Тимур Аитов, директор по международному развитию Ассоциации «Финансовые инвестиции». По его словам, есть совсем немного абсолютно легально действующих отечественных проектов. Они взаимодействуют с банками, где инвесторами выступают известные предприниматели, работающие только с фиатом.О проекте Tkeycoin DAO все чаще публикуют позитивные оценки и отзывы различные федеральные издания, такие как Hi-News, Коммерсант, Правда.ру. Но конкуренты не оставляют попыток дискредитировать проект, регулярно размещая в интернете негативные публикации.