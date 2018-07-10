Обладатели двух премий «Грэмми» выступили на концерте в аксессуарах от выпускницы СГУ
Выпускница направления «Реклама и связи с общественностью» СГУ им. Н. Г. Чернышевского Оксана Чурова на утро после концерта легендарной рок-группы Evanescence, который прошел в Москве, проснулась знаменитой.
Известные музыканты в качестве аксессуара к своему сценическому облику использовали галстук-бабочку, разработанную Оксаной Чуровой.
Артисты выступали на концерте вместе с симфоническим оркестром, поэтому такая деталь гардероба оказалась для них как нельзя кстати. На следующий день один из музыкантов выложил в своем Instagram фото в бабочке со словами благодарности дизайнеру-создателю креативного аксессуара.
- Я была в восторге и одновременно просто шокирована, - призналась Оксана Чурова, - ведь это огромная честь и гордость, что мою работу оценили такие известные личности мировой величины! Теперь смело могу говорить, что бренд Lenskiy вышел на международный уровень!
Известные музыканты в качестве аксессуара к своему сценическому облику использовали галстук-бабочку, разработанную Оксаной Чуровой.
Артисты выступали на концерте вместе с симфоническим оркестром, поэтому такая деталь гардероба оказалась для них как нельзя кстати. На следующий день один из музыкантов выложил в своем Instagram фото в бабочке со словами благодарности дизайнеру-создателю креативного аксессуара.
- Я была в восторге и одновременно просто шокирована, - призналась Оксана Чурова, - ведь это огромная честь и гордость, что мою работу оценили такие известные личности мировой величины! Теперь смело могу говорить, что бренд Lenskiy вышел на международный уровень!