Обладатели двух премий «Грэмми» выступили на концерте в аксессуарах от выпускницы СГУ

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Известные музыканты в качестве аксессуара к своему сценическому облику использовали галстук-бабочку, разработанную Оксаной Чуровой.Артисты выступали на концерте вместе с симфоническим оркестром, поэтому такая деталь гардероба оказалась для них как нельзя кстати. На следующий день один из музыкантов выложил в своем Instagram фото в бабочке со словами благодарности дизайнеру-создателю креативного аксессуара.- Я была в восторге и одновременно просто шокирована, - призналась Оксана Чурова, - ведь это огромная честь и гордость, что мою работу оценили такие известные личности мировой величины! Теперь смело могу говорить, что бренд Lenskiy вышел на международный уровень!