Часть Октябрьского района на день останется без воды
Будут проводиться работы по подключению вновь построенного водопровода к существующим коммуникациям.
По информации пресс-службы ООО «КВС», завтра с 07.00 до 19.00 будет произведено плановое отключение водовода d300 мм по ул. Чапаева – Ильинская площадь. Будет прекращено холодное водоснабжение некоторых потребителей. Воды не будет в четырех жилых домах, общежитии Поволжского института управления им. П.А. Столыпина, в детском саду №23, школе №6, а также в двух коммерческих предприятиях.
ООО «КВС» напоминает о необходимости пополнить запасы питьевой воды и рекомендует в течение 48 часов после завершения работ использовать питьевую воду в кипяченом виде.