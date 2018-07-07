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Часть Октябрьского района на день останется без воды

Новости / Новости ЖКХ
Часть Октябрьского района на день останется без воды


Будут проводиться работы по подключению вновь построенного водопровода к существующим коммуникациям.

По информации пресс-службы ООО «КВС», завтра с 07.00 до 19.00 будет произведено плановое отключение водовода d300 мм по ул. Чапаева – Ильинская площадь. Будет прекращено холодное водоснабжение некоторых потребителей. Воды не будет в четырех жилых домах, общежитии Поволжского института управления им. П.А. Столыпина, в детском саду №23, школе №6, а также в двух коммерческих предприятиях.

ООО «КВС» напоминает о необходимости пополнить запасы питьевой воды и рекомендует в течение 48 часов после завершения работ использовать питьевую воду в кипяченом виде.