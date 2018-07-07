Оператор фискальных данных OFD.RU запустил поддержку в мессенджерах

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Директор OFD.ru Антон Румянцев, комментируя событие, рассказал о том, что оператор не только постоянно совершенствует свой основной продукт, но и стремится развивать сервисную поддержку. Благодаря этому обеспечивается надежный и комфортный контакт с клиентской базой и партнерами по всей России. Как подчеркнул господин Румянцев, общение через мессенджеры обладает определенными преимуществами. К их числу следует отнести возможность сэкономить время, сохранять информацию в логах и выходить на связь с колл-центром через интернет с минимальной скоростью.Как отмечают аналитики агентства Mediascope, сейчас в число трех самых популярных в России мессенджеров входят Viber и Telegram. С их помощью можно обмениваться текстовыми сообщениями, голосовым, фото- или видеоконтентом. Также OFD.ru обеспечил своим клиентам и партнерам возможность прикреплять к сообщениям скриншоты экрана или фото. Благодаря этому специалисты колл-центра могут быстрее находить решение на вопрос пользователя.Введя запрос OFD.RU_Support, можно осуществить успешный поиск аккаунта сервисной поддержки OFD.RU в Viber и чат-бота в Telegram. Доступ к ним также реализован переходом по прямым ссылка https://t.me/OFDru_bot или https://viber.com/ofdru_support.