В Саратове откроется первая городская финансовая выставка «БАНКОМАРКЕТ»
Она будет работать 7 и 8 июля на площади напротив цирка.
По информации организаторов, жителям и гостям города будет представлена программа с участием представителей банковского, страхового сектора, строительных организаций.
Параллельно будет проходить развлекательная программа. Посетителей ждут конкурсы и викторины, выступление диджея, танцевальных коллективов и солистов. Вечером запланирована работа танцевальной площадки. Также будет организована работа фото-зон, фуд-зоны, интерактивных площадок.
Финансовая выставка будет работать с 12.00 до 21.00.