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Саратовцам предлагают выбрать фильмы, которые будут показаны в «Ночь кино»

Новости / Культура
Саратовцам предлагают выбрать фильмы, которые будут показаны в «Ночь кино»


Фонд кино совместно с Министерством культуры РФ объявил интернет-голосование за киноленты, которые будут демонстрироваться в «Ночь кино» во всех городах России.

По информации областного методического киновидеоцентра, 25 августа в 21.00 в нашей стране начнется третья Всероссийская акция «Ночь кино». Она продлится до 04.00 26 августа.

Кинолюбителям предстоит самим определить, какие фильмы будут показаны в это время. Список отечественных фильмов – претендентов представлен на сайте информационного агентства «ТАСС». Там же можно отдать голос за любимый кинофильм.

В этом году на голосование предложено 26 кинолент. В их числе военные фильмы "Собибор", "Танки", спортивные драмы "Движение вверх", "Лед", "Тренер", драмы "Крым", "Про любовь. Только для взрослых", комедии "Елки новые", "Бабушка легкого поведения", сказка "Последний богатырь" и многие другие. Зрители могут проголосовать за любое количество кинолент из представленного списка. Голосование продлится до 1 августа. По его итогам будут отобраны несколько картин-лидеров, которые и будут показаны в рамках Всероссийской акции «Ночь кино».

Сообщается, что Саратов также примет участие в акции. Все желающие смогут еще раз посмотреть любимые отечественные фильмы бесплатно.

Фото http://ua-ru.info