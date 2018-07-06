Анастасия Протопопова стала призером чемпионата России по шахматам
С 26 июня по 5 июля 2018 года в Ярославле проходил чемпионат России по шахматам (Высшая лига) среди мужчин и женщин.
По информации министерства молодежной политики и спорта области, воспитанница СШОР по шахматам, мастер FIDE Анастасия Протопопова заняла второе место (6,5 очков из 9). Это дает ей право на участие в Суперфинале чемпионата России.
В турнире также принимала участие Баира Кованова. Она набрала 5 очков из 9 и разделила 13-20 место.
У мужчин Евгений Шапошников набрал 5 очков из 9 и разделил 13-30 место.
Фото http://www.yerkramas.org