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В Балашовском районе утонула 15-летняя девочка

Новости / ЧП
В Балашовском районе утонула 15-летняя девочка


Проводится доследственная проверка.

Трагедия произошла вчера днем в Пинеровке. По информации СУ СКР по Саратовской области, несовершеннолетняя вместе со своими родственниками и друзьями отдыхали на берегу реки Хопер. Во время прогулки по мелководью девочка наступила в глубокую подводную яму и внезапно скрылась под водой. Произошедшее увидел брат девочки, однако он не смог самостоятельно найти ее в реке и сообщил о случившемся в службу спасения. После продолжительных поисков тело погибшей было извлечено спасателями из водоема.

В настоящее время следователи комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Фото http://onlinevologda.ru.images.1c-bitrix-cdn.ru