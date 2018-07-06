В Балашовском районе утонула 15-летняя девочка
Проводится доследственная проверка.
Трагедия произошла вчера днем в Пинеровке. По информации СУ СКР по Саратовской области, несовершеннолетняя вместе со своими родственниками и друзьями отдыхали на берегу реки Хопер. Во время прогулки по мелководью девочка наступила в глубокую подводную яму и внезапно скрылась под водой. Произошедшее увидел брат девочки, однако он не смог самостоятельно найти ее в реке и сообщил о случившемся в службу спасения. После продолжительных поисков тело погибшей было извлечено спасателями из водоема.
В настоящее время следователи комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
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