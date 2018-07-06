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Доноры Саратовской области проведут товарищеский матч в поддержку сборной России по футболу

Новости


Специалисты саратовского областного центра медицинской профилактики совместно с волонтерами-медиками проведут интерактивную программу «Здоровым быть» для воспитанников центра.

Традиционно в рамках мероприятия будут работать площадки, посвященные аспектам здорового образа жизни. Начало - в 10.00.

Также в учебно-техническом оздоровительном центре «Берёзка» состоится товарищеский матч по футболу в поддержку сборной России на чемпионате мира. Против команды «Берёзка» будут играть послы движения «Я твой донор». Помимо этого, в рамках встречи запланированы концертная программа и флешмоб «Делай добро, и оно вернётся».

«В завершении праздника состоится символический запуск воздушных шаров с логотипом движения «Я твой донор» и эмблемой чемпионата мира по футболу в 2018 году», - рассказали организаторы. Мероприятие будет проходить с 19.00 до 21.00.