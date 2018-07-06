На Универсиаду аграрных вузов в Саратов съедутся студенты со всей России

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Участниками пресс-конференции стали ректор СГАУ им. Н. И. Вавилова Николай Кузнецов, министр молодежной политики и спорта области Александр Абросимов, председатель совета Саратовской областной Федерации гребли на байдарках и каноэ, серебряный призер Олимпиады в Пекине и главный судья Универсиады Сергей Улегин.Ректор СГАУ им. Н.И. Вавилова Николай Кузнецов сообщил, что в этом году география турнира необычайно широка: представители аграрных вузов со всей России прошли отборочные соревнования и приедут на финал в Саратов. «Благодаря соревнованиям ребята могут реализовать себя в спорте. Для них Универсиада – не только возможность показать себя, но и насладиться особой атмосферой – атмосферой праздника спорта», - отметил он.В соревнованиях будут задействованы волонтеры: 50 преподавателей, 150 студентов и 30 сотрудников вуза.Кузнецов подчеркнул, что в 2008 году Саратовская область уже принимала Универсиаду. «После нас никто не брал на себя ответственность провести Универсиаду в своем регионе в полном объеме, были лишь попытки провести соревнования по нескольким дисциплинам в одной области», - отметил он.В этом году, по словам министра молодежной политики и спорта Александра Абросимова, студенты будут соревноваться в следующих дисциплинах: баскетболе, волейболе, летнем полиатлоне, дартсе, греко-римской, вольной борьбе, пауэрлифтинге и легкой атлетике. Соревнования будут проходить в физкультурно-оздоровительных и спортивных комплексах Саратова («Звездный», «Юность», Дворец спорта, стадион «Локомотив»), а также на базе Саратовского ГАУ им. Н.И. Вавилова«В 2008 году мы провели Универсиаду на высоком уровне, уверен, что и в этом году мы проведем ее достойно. Утверждены судьи по видам спорта, все они – профессионалы своего дела. Главным судьей соревнований станет председатель совета Саратовской областной Федерации гребли на байдарках и каноэ, серебряный призер Олимпиады в Пекине Сергей Улегин», - рассказал Абросимов.легин, в свою очередь, отметил: «Здорово, что на саратовской земле проводятся соревнования такого масштаба, настоящий спортивный праздник. И для меня большая честь – быть главным судьей Универсиады».Отвечая на вопрос журналистов, Николай Кузнецов рассказал, что саратовцы могут претендовать на победу в баскетболе (в команду входят игроки второго состава БК «Автодор»), волейболе, греко-римской борьбе, дартсе и другим дисциплинам. Среди студентов СГАУ, участвующих в Универсиаде, есть профессиональные спортсмены: кандидат в мастера спорта по волейболу, центральная блокирующая московской команды «Заречье-Одинцово» Анна Мельникова, доигровщица французского волейбольного клуба «Рошвиль» (Франция) Елена Савкина, центровой баскетбольного клуба «Автодор» Артем Клименко, мастер спорта по вольной борьбе, чемпион мира по вольной борьбе среди юношей Асланбек Гварамия, мастер спорта международного класса по легкой атлетике, призер первенств России среди молодежи и юниоров Раиль Кутуев и другие. В целом, ректор СГАУ оценил шансы саратовской команды на победу как высокие.Торжественное открытие Универсиады состоится 9 июля в ТЮЗе им. Ю.П. Киселева (начало в 19.00).