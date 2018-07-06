В "Липках" состоится вечер «Ромашка счастья»
Приглашаются все желающие.
7 июля в 16.00 читальный зал сада «Липки» Центральной городской библиотеки проведет литературно-музыкальный вечер «Ромашка счастья», приуроченный ко Всероссийскому Дню семьи, любви и верности.
По информации организаторов, гостей вечера ждет увлекательный рассказ об истории праздника, удивительном предании о любви Петра и Февронии, современных традициях и древних обычаях, связанных с этим днем.
В мероприятии примут участие поэтические центры и творческие коллективы нашего города. Кроме того, у «открытого микрофона» любой желающий сможет продекламировать стихи или исполнить песню.
Также будет работать тематическая выставка, на которой все желающие смогут познакомиться с интересными книгами о семейной жизни, о любви.
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