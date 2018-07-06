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В Саратове появился первый полицейский велопатруль

Новости
В Саратове появился первый полицейский велопатруль


Новый формат наблюдения за порядком правоохранители освоили на теплое время года.

По информации пресс-службы регионального управления МВД, полицейские велопатрули будут нести дежурство на набережной Саратова. Маршрут патрулирования проходит от первого причала до пересечения с ул. Вольской.

- Задействован велопатруль будет ежедневно, особенно в вечернее время и праздничные дни, - рассказали в пресс-службе. - Перед несением службы полицейские проходят обязательный инструктаж. В первый рабочий день велопатруль возглавил начальник Управления МВД России по городу Саратову полковник полиции Андрей Чепурной. Вместе с нарядом он проехал по всему маршруту патрулирования.

Сообщается также, что саратовская набережная для патрулирования выбрана не случайно. Ведь именно здесь всегда наибольшее количество отдыхающих и гостей города. В дальнейшем планируется задействовать велопатруль в городских парках, скверах и на основных пешеходных улицах.