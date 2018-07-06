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Воспитанники спортивного туристского клуба совершили сплав по Медведице

Новости
Воспитанники спортивного туристского клуба совершили сплав по Медведице


Общий путь туристов-путешественников составил 190 км.

По информации комитета по туризму области, водный поход продолжался неделю - с 24 по 30 июня. В нем приняли участие 27 воспитанников спортивного туристского клуба «ВЕДЫ» медико-биологического лицея. В сопровождении четырех взрослых ребята совершили сплав по р. Медведица, охватив маршрут: г. Аткарск – с. Н. Осиновка – с. Щербиновка – с. Приречное – с. Озерки – с. Лопуховка – с. Большая Рельня – с. Федоровка – р.п. Лысые Горы – с. Старая Красавка – с. Николаевка – с. Урицкое – с. Новые Пески – с. Чадаевка – с. Симоновка – с. Атаевка – с. М. Карамыш – с. Невежкино – с. Большие Копены – с. Медведица.

По словам педагога дополнительного образования ЦТКиМП, старшего сопровождающего Игоря Асташкина, команда в течение года шесть дней в неделю готовилась в секции по спортивному туризму. На протяжении всего маршрута ребята общались с природой, дышали свежим воздухом, жили в спортивном режиме, питаясь полезной костровой едой.

- Рекомендую опробовать данный маршрут, его я называю «маленький Клондайк». Неслучайно к нам для сплава приезжают туристы из Москвы, Пензы и Волгограда. По Медведице можно сплавляться с детьми, ведь течение тихое, глубина небольшая. Сезон можно смело открывать 1 мая и закрывать 30 сентября. В это время на реке живописные виды. А ведь в нашем регионе еще есть не менее замечательные реки Хопёр и Терешка! По ним также можно организовывать сплавы, - поделился своими мыслями педагог.

Фото http://rezeptsport.ru