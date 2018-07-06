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Саратовцы приняли участие в бронепробеге «Москва – Брест - Москва»

Новости
Саратовцы приняли участие в бронепробеге «Москва – Брест - Москва»


Своими впечатлениями они поделились на брифинге, который прошел вчера.

По информации министерства внутренней политики и общественных отношений области, старт саратовскому этапу бронепробега торжественно был дан у мемориального комплекса «Вечный огонь» в Парке Победы на Соколовой горе. Участникам бронепробега под руководством члена Совета Саратовского областного отделения ВООВ «Боевое братство», директора НПП «Солитон» Сергея Жернового была вручена капсула с саратовской землёй, переданы флаг Саратовской области и флаги ветеранских организаций.

Сергей Жерновой сообщил, что протяженность маршрута составила 2300 км, а для саратовцев – 4300 км, пробег проходил с 16 по 26 июня. «График посещения городов четко соблюдался, на пробеге была военная дисциплина. - сообщил участник - Благодаря хорошей организации и тщательной подготовке техники удалось избежать серьезных поломок. 3 эвакуатора остались без работы, хотя отдельная техника была выпущена еще в 40-е годы». Сергей Жерновой отметил, что в мероприятии приняли участие фанаты военной техники, которые самостоятельно приобретают и восстанавливают раритеты. Так, среди машин-участниц пробега были «Катюша», БТР, БРДМ-2. Саратовцы ехали на БРДМ-2 и авто «Волкодав». По ходу движения посещали города, возлагали цветы к памятникам участникам войны, проводили торжественные мероприятия.

Участница пробега Лариса Жерновая рассказала о сплоченном духе и дружной команде бронепробега: «Здесь были люди из разных стран, разных национальностей, разных возрастов, которых объединила общая история». Так, представитель Казахстана вручил саратовской команде стихи собственного сочинения о бронепробеге, в которых отметил единение наций на мероприятии, приуроченном к началу войны».

Капсула с волжской землей была передана в белорусском городе Береза Брестской области.