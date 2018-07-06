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В Энгельсе реализован крупный международный проект

Новости
В Энгельсе реализован крупный международный проект



Группа компаний «Белая Долина» запустила новое производство эксклюзивных деликатесных колбас с уникальным набором вкусовых композиций, созданных в тандеме с ведущими мировыми технологами.

В Энгельсе реализован крупный международный проект

Буквально за год на предприятии «Мясокомбинат Митэк», входящем в ГК «Белая Долина», была проведена полная реконструкция мясного производства в соответствии с международными стандартами ХАССП, запущены новые производственные площадки.

В Энгельсе реализован крупный международный проект

Именно сюда со всей Европы приезжали ведущие технологи мясоперерабатывающих предприятий, чтобы в тандеме с российскими специалистами разработать оригинальные рецептуры и создать колбасы, которые станут достойным ответом продуктовому эмбарго.

В Энгельсе реализован крупный международный проект

В результате родился уникальный продукт, аналогов которому нет.

-При разработке новой линейки деликатесных колбас марки «Schneller» мы стремились выстроить идеальную композицию и найти оптимальный вкусовой баланс. Мы отошли от традиционных сочетаний и подарили людям новые вкусовые ощущения, -рассказывает технолог «Мясокомбинат Митэк» Елена Гордиенко.

В Энгельсе реализован крупный международный проект

Европейские эксперты специально для «Schneller» создали принципиально новые вкусы. В колбасах и сосисках только натуральные BIO органические специи: сушеная брусника, плоды абрикоса, трюфель, сыр Пармезан и другие. Отдельного внимания заслуживает линейка деликатесных сосисок. Топленое молоко, знаменитый сыро Пармезан, итальянский соус Песто и игристое вино делают линейку неординарной.

В Энгельсе реализован крупный международный проект

Вся продукция – сосиски, колбаски для жарки, сырокопченые и вареные колбасы - производится исключительно из натурального мяса: отборной говядины, нежирного свиного окорока, и имеет необычную крупнокусковую структуру, давно ставшую традиционной в Европе. Благодаря специально разработанной программе термической обработки и технологии деликатного копчения на буковой щепе экспертам удалось создать оригинальную продукцию.

В Энгельсе реализован крупный международный проект

Каждая партия колбас и сосисок гарантированно высокого качества и неизменно стабильного вкуса. Сотрудники собственной лаборатории тщательно оценивают внешний вид, замеряют температуру и проводят микробиологический анализ как поступающего сырья, так и готовой продукции, в соответствии с международными стандартами качества ХАССП.

В Энгельсе реализован крупный международный проект

Сегодня продукцию ТМ «Schneller» можно приобрести в магазинах фирменной сети «Белая Долина» в Саратове и области, а также в других регионах России – в Воронеже, Пензе, Волгограде, Ульяновске, Краснодаре.