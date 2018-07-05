В хозяйствах Левобережья начинается уборочная
Первыми к свозу зерна с полей приступили хлеборобы Краснокутского и Питерского районов.
Как сообщает пресс-служба регионального минсельхоза, в Краснокутском районе к уборке приступил ИП глава КФХ Зайцев Ю.И., КФХ «Фортуна». Уже убрано 75 га, урожайность составляет 25 ц/га, валовой сбор - 188 тонн.
В Питерском районе уборку начали ИП глава КФХ Бондарев Ю.В., ИП глава КФХ Мукатов Б.Н., ИП глава КФХ Ксенофонтов В.Г., ИП глава КФХ Алимов Н.В., ИП глава КФХ Гостев С.А.. ИП глава КФХ Быков И.С.
Убрано 500 га при средней урожайности 15 ц/га (в 2017 году 20 ц/га), валовой сбор составил 750 тонн. Готовы приступить к уборке ИП глава КФХ Авдонин Ф.Н., ИП глава КФХ Жданов С.В., ИП глава КФХ Жарков Н.Д.
В Новоузенском районе ЗАО «Новая жизнь» планируют выйти в поле 4-5 июля, в Дергачевском районе ООО «МТС «Ершовская», ООО «Деметра», ООО «Дергачи-птица» планируют приступить к уборке 6 июля. Массовый выход в поле ожидается 9 июля.
В хозяйствах Ершовского и Озинского районов планируют начать уборку озимых зерновых не ранее 10 июля.
В министерстве напомнили, что год назад уборка озимых началась 11 июля в хозяйствах Дергачевского и Новоузенского районов, средняя урожайность составляла 20 ц/га. Хозяйства Краснокутского района приступили к уборке 17 июля, урожайность составляла 25 ц/га.
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