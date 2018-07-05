Саратовцам вручат награды «За любовь и верность»
Медали получат 70 супружеских пар области.
По информации министерства социального развития области, церемония награждения пройдет 6 июля в Доме приема официальных делегаций правительства области в Октябрьском ущелье. Награды в рамках празднования Дня семьи, любви и верности будут вручены 25 семьям. Езе 45 медалей «За любовь и верность» переданы в муниципальные районы для проведения торжественных мероприятий на местах.
В министерстве отметили, что каждый комплект наград содержит удостоверение, медаль и два лацканных знака. С 2009 года медалью отмечены 381 семейная пара области.
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