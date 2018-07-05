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Воспитанники школы «Реабилитация и физкультура» на ЧР по легкой атлетике завоевали 7 медалей

Новости


В Челябинске с 30 июня по 5 июля проходит чемпионат России по легкой атлетике среди инвалидов. Организатор соревнований – Всероссийская федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Заявки на участие в чемпионате подали около 350 спортсменов. В программу соревнований включены бег, прыжки в длину и высоту, а также метание диска, копья, толкание ядра.

Воспитанники Саратовской областной детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «РиФ» завоевали на состязаниях 7 медалей, среди них 1 золотая,1 серебряная и 4 бронзовых.

Так, Мария Мартынова установила новый рекорд России в метании диска и стала первой в толкании ядра. Тренирует Машу преподаватель высшей категории Задит Ахмитзянов.

Алексей Григорьев занял третье место в прыжках в длину и второе - в тройном прыжке. Алексей занимается у заслуженного тренера России, заслуженного работника физической культуры и спорта Таисии Борисовой.

Татьяна Рунова завоевала бронзу в беге на 100 и на 200 метров. Тренер Татьяны – преподаватель высшей категории, отличник физической культуры и спорта Ольга Минахметова.

У воспитанника школы Дениса Шкруднева третье место в толкании ядра. Тренирует парня преподаватель первой категории, мастер спорта России Алексей Полянский.