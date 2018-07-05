В Саратовском районе закроют переезд на ремонт
Водителей просят выбирать альтернативный маршрут.
По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, в связи с ремонтными работами с 00:00 до 04:30 7 июля будет закрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 13 км перегона Примыкание – Багаевка (автодорога Саратов – Красный Текстильщик, Саратовский муниципальный район).
Объезд возможен через переезд на 16 км ст. Багаевка (автодорога Багаевка – Александровка).
Автомобилистов просят с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.