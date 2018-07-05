Саратовские полицейские поддержали сборную России по футболу
Стражи порядка приняли участие в акции #ЧеканьЗаНаших.
Спортивный флешмоб, стартовавший в социальных сетях, объединил болельщиков из разных регионов России. По информации пресс-службы регионального управления МВД, поддержать российских футболистов решили и саратовские полицейские. Они приняли эстафету от коллег из Республики Башкортостан.
Сотрудники на футбольном поле продемонстрировали мастерство владения мячом, а также исполнили несколько так называемых футбольных финтов, выразив тем самым поддержку российской сборной.
Пожелав футболистам ярких побед, полицейские передали эстафету коллегам из Ярославля.