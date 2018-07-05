Начались зональные соревнования XVII открытого областного турнира по футболу среди дворовых команд
Вчера в Энгельсе на стадионе «Торпедо» прошли зональные соревнования XVII открытого областного турнира по футболу среди дворовых команд на Кубок Губернатора Саратовской области.
По результатам матчей в финальный этап турнира вышли команды из Энгельсского района.
Призовые места среди команд-участниц распределились следующим образом:
возрастная категория (2007-2008 г.р.):
1 место – Энгельсский район;
2 место - Советский район;
3 место - Питерский район;
возрастная категория (2005-2006 г.р.):
1 место – Энгельсский район;
2 место - Советский район;
3 место - Питерский район;
возрастная категория (2003-2004 г.р.):
1 место – Энгельсский район;
2 место - Советский район;
3 место - Питерский район;
возрастная категория (2001-2002 г.р.):
1 место – Энгельсский район;
2 место - Советский район;
3 место - Питерский район.
Лучшими игроками зональных соревнований в номинациях стали:
- вратари Дарина (Челобаева Питерский р-он), Ринат Мусагалиев и Артем Цветков (Советский район), Сергей Мищенко (Энгельсский район);
- нападающие Руслан Багиров, Кирилл Юрченко, Никита Зенин и Ростислав Мурыгин (Энгельсский р-он);
- защитники Вадим Романтеев (Советский р-он) и Михаил Колесов, Даниил Харьковец, Кирилл Рулевский (Энгельсский район).