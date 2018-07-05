5 июля 2018 08:49 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 04 июля
В хозяйствах Левобережья начинается уборочная
16:45 | 04 июля
Саратовцам вручат награды «За любовь и верность»
15:37 | 04 июля
Воспитанники школы «Реабилитация и физкультура» на ЧР по легкой атлетике завоевали 7 медалей
14:50 | 04 июля
В Саратовском районе закроют переезд на ремонт
13:56 | 04 июля
Саратовские полицейские поддержали сборную России по футболу
13:00 | 04 июля
Начались зональные соревнования XVII открытого областного турнира по футболу среди дворовых команд
12:17 | 04 июля
Средствами материнского капитала с 2018 года можно оплачивать детский сад
11:05 | 04 июля
В саратовском областном музее краеведения состоялась презентация выставки «Алые паруса Владимира Ланцберга. К 70-летию со дня рождения»
09:53 | 04 июля
Фонд «Служу России» провел выставку работ Никаса Сафронова в Госдуме РФ
09:00 | 04 июля
В Ртищевском районе отменен карантин по АЧС
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Начались зональные соревнования XVII открытого областного турнира по футболу среди дворовых команд

Новости


Вчера в Энгельсе на стадионе «Торпедо» прошли зональные соревнования XVII открытого областного турнира по футболу среди дворовых команд на Кубок Губернатора Саратовской области.

По результатам матчей в финальный этап турнира вышли команды из Энгельсского района.

Призовые места среди команд-участниц распределились следующим образом:

возрастная категория (2007-2008 г.р.):

1 место – Энгельсский район;

2 место - Советский район;

3 место - Питерский район;

возрастная категория (2005-2006 г.р.):

1 место – Энгельсский район;

2 место - Советский район;

3 место - Питерский район;

возрастная категория (2003-2004 г.р.):

1 место – Энгельсский район;

2 место - Советский район;

3 место - Питерский район;

возрастная категория (2001-2002 г.р.):

1 место – Энгельсский район;

2 место - Советский район;

3 место - Питерский район.

Лучшими игроками зональных соревнований в номинациях стали:

- вратари Дарина (Челобаева Питерский р-он), Ринат Мусагалиев и Артем Цветков (Советский район), Сергей Мищенко (Энгельсский район);

- нападающие Руслан Багиров, Кирилл Юрченко, Никита Зенин и Ростислав Мурыгин (Энгельсский р-он);

- защитники Вадим Романтеев (Советский р-он) и Михаил Колесов, Даниил Харьковец, Кирилл Рулевский (Энгельсский район).