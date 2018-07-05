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Средствами материнского капитала с 2018 года можно оплачивать детский сад

Новости
Средствами материнского капитала с 2018 года можно оплачивать детский сад

С 2018 года средствами материнского (семейного) капитала можно оплачивать дошкольное образование детей, не дожидаясь пока ребенку, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на материнский (семейный) капитал, исполнится три года.

Распорядиться средствами можно на оплату детского сада и яслей, в том числе частных, а также на оплату услуг по уходу и присмотру за ребенком. И в том, и в другом случае необходимым условием является наличие у организации лицензии на предоставление соответствующих услуг.

В Саратовской области с начала текущего года на оплату дошкольного образования детей заявления подали 110 владельцев сертификата, из них 18 семей воспользовались этим сразу, не дожидаясь трехлетнего возраста ребенка, который дал право на материнский (семейный) капитал.

Программа материнского (семейного) капитала всегда предусматривала распоряжение средствами на образовательные услуги для детей. Но раньше использовать деньги на эти цели можно было только спустя три года после рождения или усыновления ребенка, за которого выдавался материнский капитал.

Подать заявление на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала на образование детей можно непосредственно в территориальное управление ПФР по месту жительства, а также через МФЦ. К заявлению о направлении средств материнского (семейного) капитала на оплату содержания ребенка (детей) в детском саду необходимо приложить договор между образовательной организацией и владельцем сертификата. Договор должен включать обязательства организации по содержанию ребенка и (или) присмотру и уходу за ним, а также расчет размера платы за это.

Направить заявление можно и в электронном виде через Личный кабинет на сайте ПФР либо портал госуслуг. При этом в течение 5 дней необходимо представить необходимые документы в территориальное управление ПФР.

Отметим, материнский (семейный) капитал можно направлять на образование всех детей в семье. Размер материнского (семейного) капитала в 2018 году составляет 453026 рублей.