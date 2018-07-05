В саратовском областном музее краеведения состоялась презентация выставки «Алые паруса Владимира Ланцберга. К 70-летию со дня рождения»

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Она посвящена российскому барду, писателю, поэту, педагогу и нашему земляку Владимиру Исааковичу Ланцбергу. На выставке представлены документы, фотографии, книги, статьи в периодических изданиях, рукописи, аудиокассеты и диски, предоставленные Ириной Романовной Ланцберг.Владимир Ланцберг родился 22 июня 1948 года в Саратове. Стихи начал писать в возрасте пяти лет, песни - в первом классе школы. В 1971 году окончил Саратовский политехнический институт. Работал инженером-механиком в конструкторском бюро. Основал в Саратове ставший впоследствии легендарным клуб самодеятельной песни «Дорога».В 1979 году переехал в Туапсе, жил в посёлке Тюменский Туапсинского района Краснодарского края. Сменил множество профессий: был инженером по игровым аппаратам, лаборантом в школе, музыкантом в пансионате. Параллельно сочинял песни на собственные стихи, исполнял их, аккомпанируя себе на русской семиструнной гитаре.В.И. Ланцберг много времени уделял педагогике и пропаганде искусства, был активным организатором клубов самодеятельной песни, педагогом-организатором, заместителем директора детского реабилитационного центра, методистом центра школьного краеведения. Его считают одним из ведущих теоретиков и практиков неформальной педагогики и коммунарского движения в СССР. Сегодня его книги и эссе входят в теоретическую базу русскоязычной «новой педагогики».В течение многих лет В. Ланцберг был организатором и идейным вдохновителем слетов «Костры», конкурсов-мастерских «Второй канал Грушинского фестиваля», детского бард-лагеря на Грушинских фестивалях, руководителем творческих мастерских, в том числе детских. Лауреат многих фестивалей самодеятельной песни, четырежды - Грушинского. Популярностью пользуются аудиокассеты, компакт-диски и книги его стихов и песен.На выставке экспонируются фотографии первоклассника Володи Ланцберга, ведомость оценки знаний и поведения за 1-й класс, тетрадь по сольфеджио, письмо с отзывом на стихи В. Ланцберга из газеты «Пионерская правда» 1958 года, студенческие фотографии и публикации, диплом Грушинского фестиваля, фотографии слетов «Клуба маленьких фонарщиков», документы авторского проекта «Небугская школа», концепция и план организации становления Школы саморазвития, книги, рукописи и многое другое.Выставку дополняет фильм с записями концертных выступлений Владимира Ланцберга, его рассказом о Саратове и роликом, посвященным перевалу Ланцберга.На презентации выступил инициатор проведения мероприятий, посвященных 70-летию со дня рождения Владимира Ланцберга, композитор, автор-исполнитель, участник легендарного саратовского клуба самодеятельной песни «Дорога» П.В. Кошелев, который отметил значение В. Ланцберга в развитии разных направлений авторской песни в нашей стране. Редактор студенческой газеты Саратовскогополитехнического института «За инженерные кадры» в 1960-е годы Е.И. Гуревич напомнила о первых публикациях и творческом опыте барда в студенческие годы. Профессор Саратовского государственного университета, заслуженный путешественник России В.И. Игошин рассказал об объединяющей роли песни в культуре спортивного туризма и о популярности песен В. Ланцберга в этой среде.30 июня состоялся концерт коллег В. Ланцберга по легендарному клубу «Дорога» и членов Саратовского КСП «Причал–64»