Фонд «Служу России» провел выставку работ Никаса Сафронова в Госдуме РФ
Выставка Никаса Сафронова «Наша эпоха в лицах современников» с успехом прошла в Госдуме РФ. Фонд «Служу России» выступил организатором мероприятия, приуроченного к 40-летию творческой деятельности заслуженного художника России. В экспозиции были собраны одни из лучших работ мастера – сто портретов известных политиков, общественных деятелей, врачей, спортсменов, актеров, бизнесменов, среди которых особое место занимали работы, посвященные российскому президенту Владимиру Путину.
В адрес мероприятия письма с приветствиями отправили все руководители парламентских фракций. Многие депутаты Госдумы РФ и деятели культуры присутствовали на открытии выставки. Алексей Чепа, открывший мероприятие, назвал Никаса Сафронова лучшим художником современности. А глава Фонда Служу России» Ирина Ясакова – филантропом и меценатом, подчеркнув при этом творческий потенциал, гениальность мастера и значение его творчества для молодежи.