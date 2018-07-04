В Ртищевском районе отменен карантин по АЧС
В полном объеме выполнены мероприятия по ликвидации заболевания.
Очаг африканской чумы свиней был выявлен в селе Урусово. В настоящее время ветеринарными специалистами выполнены все необходимые мероприятия по ликвидации заболевания, в связи с чем карантин отменен.
Ограничения, связанные с запретом на реализацию и вывоз свиноводческой продукции и свинопоголовья, на закупку свиней у населения, сохранятся в Ртищевском районе шесть месяцев.
Кроме того, в течение года в селе запрещено разводить свиней. В животноводческих помещениях, где содержалось свинопоголовье, разрешается разведение животных других видов, а также птиц. Об этом сообщает управление ветеринарии правительства области.
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