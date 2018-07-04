Саратовец осужден за гибель знакомого

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Преступление было совершено вечером 24 марта. Как сообщает пресс-служба следственного управления региона, в это время осужденный пришел к своей матери в один из частных домов Октябрьского поселка. У женщины в гостях находился ее 60-летний знакомый в состоянии сильного алкогольного опьянения. Сын хозяйки домовладения высказал в адрес гостя требование покинуть дом, на что последний ответил отказом и стал оскорблять его нецензурной бранью. После этого между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес оппоненту множественные удары руками и ногами по голове и туловищу. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался через непродолжительное время.В ходе следствия Дунаев признал вину в инкриминируемом ему деянии. Ближайшие восемь лет он проведет в исправительной колонии строгого режима.Фото http://admold.fedpress.ru