4 июля 2018 13:10 СРЕДА
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11:05 | 04 июля
В саратовском областном музее краеведения состоялась презентация выставки «Алые паруса Владимира Ланцберга. К 70-летию со дня рождения»
09:53 | 04 июля
Фонд «Служу России» провел выставку работ Никаса Сафронова в Госдуме РФ
09:00 | 04 июля
В Ртищевском районе отменен карантин по АЧС
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В Новоузенский район прибыл «Поезд здоровья»
16:19 | 03 июля
Саратовец осужден за гибель знакомого
15:06 | 03 июля
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Балашовский драмтеатр отмечает 100-летие
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Балашовец получил срок за убийство сына и незаконное хранение взрывчатых веществ
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Саратовец осужден за гибель знакомого

Новости / ЧП
Саратовец осужден за гибель знакомого


36-летний Сергей Дунаев признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Преступление было совершено вечером 24 марта. Как сообщает пресс-служба следственного управления региона, в это время осужденный пришел к своей матери в один из частных домов Октябрьского поселка. У женщины в гостях находился ее 60-летний знакомый в состоянии сильного алкогольного опьянения. Сын хозяйки домовладения высказал в адрес гостя требование покинуть дом, на что последний ответил отказом и стал оскорблять его нецензурной бранью. После этого между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес оппоненту множественные удары руками и ногами по голове и туловищу. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался через непродолжительное время.

В ходе следствия Дунаев признал вину в инкриминируемом ему деянии. Ближайшие восемь лет он проведет в исправительной колонии строгого режима.

Фото http://admold.fedpress.ru