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Балашовский драмтеатр отмечает 100-летие

Новости / Культура
Балашовский драмтеатр отмечает 100-летие


Торжественное мероприятие состоится сегодня в рамках фестиваля «Театральное Прихоперье».

По информации министерства культуры области, Балашовский драматический театр – один из старейших театров области. В 2018 году он отмечает 100- летний юбилей.

Славная история театра подарила поклонникам театрального искусства много талантливых имен режиссеров, артистов, художников – людей, преданных своему делу, которые внесли достойный вклад в летопись театрального искусства. Театр в малом городе является мощным просветительским центром, вносит достойный вклад в культурную жизнь региона.

Важным для учреждения моментом явилось участие в реализации проекта «Театры малых городов», который дал большие возможности для творческого роста театральной труппы, постановки новых спектаклей и технического оснащения.

Особым в новейшей истории Балашовского драматического театра стал 2017 год, когда было завершено строительство нового здания театра, открылась новая сцена и был проведен I межрегиональный фестиваль «Театральное Прихоперье». Впервые в Балашове выступили 5 столичных коллективов (государственный академический Большой театр, Театр наций, МХТ им. А.П.Чехова, Санкт-Петербургский драматический театр им.А.С.Пушкина, молодежный экспериментальный театр Московского государственного института культуры) и 8 театров из Саратова и области.

С 25 июня по 3 июля проходит II межрегиональный фестиваль «Театральное Прихоперье», объединивший ведущие столичные коллективы, театры близлежащих территорий и саратовские театры. Его завершающей точкой станет сегодняшнее юбилейное мероприятие.

Фото saratov24.tv