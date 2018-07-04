Балашовец получил срок за убийство сына и незаконное хранение взрывчатых веществ

просмотров: 183

По информации СУ СКР по Саратовской области, 10 марта между осужденным и его 30-летним сыном во время распития спиртных напитков произошла ссора на почве ранее возникающих конфликтов. Отец взял охотничье ружье и произвел выстрел. От полученного ранения потерпевший скончался на месте, а злоумышленник задержан на месте происшествия.Следствием установлено, что с 2010 по 2018 годы Бордаков незаконно хранил в доме по месту проживания взрывчатое вещество – порох.В ходе следствия он признал вину в инкриминируемых ему деяниях. Приговором суда ему назначено наказание в виде 7 лет 7 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также он выплатит штраф в размере 5 тысяч рублей.Фото http://img12.funscrape.com