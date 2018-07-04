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На нескольких центральных улицах до ночи не будет воды

Новости / Новости ЖКХ
На нескольких центральных улицах до ночи не будет воды


Будут проводиться плановые работы по подготовке водопроводных сетей и сооружений к эксплуатации в осенне-зимний период 2018-19 гг.

По информации пресс-службы ООО «Концессии водоснабжения – Саратов», ля проведения планово-предупредительного ремонта и замены запорного оборудования с 07.00 3 июля до 01.20 4 июля будет произведено отключение водоводов d500, d600мм по ул. М.Затонская, Соколовая, Б.Затонская.

На этот период без воды остались жители части домов на улицах Славянская, Б.Затонская, Лермонтова, Хвесина, Соколовая, М.Горная. В зону отключения также попали социальные и торговые объекты.

По информации администрации Волжского района, жителям будет организован подвоз технической и питьевой воды.

Фото https://assets.kaluga.online