На нескольких центральных улицах до ночи не будет воды
Будут проводиться плановые работы по подготовке водопроводных сетей и сооружений к эксплуатации в осенне-зимний период 2018-19 гг.
По информации пресс-службы ООО «Концессии водоснабжения – Саратов», ля проведения планово-предупредительного ремонта и замены запорного оборудования с 07.00 3 июля до 01.20 4 июля будет произведено отключение водоводов d500, d600мм по ул. М.Затонская, Соколовая, Б.Затонская.
На этот период без воды остались жители части домов на улицах Славянская, Б.Затонская, Лермонтова, Хвесина, Соколовая, М.Горная. В зону отключения также попали социальные и торговые объекты.
По информации администрации Волжского района, жителям будет организован подвоз технической и питьевой воды.
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