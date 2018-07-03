В Саратове прошла акция «Меняем сигарету на конфету»
Ее цель заключалась в призыве взрослых отказаться от курения, рассказать, как дети страдают от табачного дыма в общественных местах.
По информации администрации Октябрьского района, в акции приняли участие ребята, занимающиеся на площадках подростковых клубов "Ровесник", "Радуга", "Чайка" и "Мечта". С корзиной конфет в руках они отправились на улицы города, где подходили ко всем курящим людям и предлагали им обменять их сигареты на вкусные конфеты. Собранные таким образом табачные изделия выкидывались в мусорки.
По словам организаторов, акция была встречена улыбками, в ней приняло участие несколько десятков человек.
В администрации также отметили, что для детей, занимающихся в Центре дополнительного образования для детей Октябрьского района, эта общественно полезная акция уже стала традиционной.
Фото http://bibliokulkids.ucoz.net