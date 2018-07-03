Бренд CHRISTINA SHULYEVA представляет капсульную коллекцию MOSCOW/2018

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Как известно, бренд CHRISTINA SHULYEVA ратует за универсальность в одежде, поэтому все модели новой коллекции великолепно сочетаются между собой, при этом не стесняют свободу движений. В линейке Sport Chic представлены атласные брюки-палаццо в пол, худи с капюшоном из дымно-матовой органзы, шелковые шорты-боксеры на резинке и мини-юбки с ассиметричным запахом.Не обошлось без футболок с вышитыми кириллицей надписями на плече и боку (патриотичный и оригинальный почерк дизайнера) и двусторонней лицевой горловиной, позволяющей носить их с V-образным и круглым вырезом. Разнообразят гардероб короткое платье-трапеция на бретелях и застегивающиеся на кнопки сбоку миниатюрные топы из хлопка.