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Бренд CHRISTINA SHULYEVA представляет капсульную коллекцию MOSCOW/2018

Новости
Бренд CHRISTINA SHULYEVA представляет капсульную коллекцию MOSCOW/2018


Бренд женской одежды CHRISTINA SHULYEVA не остался в стороне от великолепного праздника спорта в России этим летом. Поклонницы популярной марки готовятся примерить модели новой капсульной коллекции MOSCOW/2018. В ней всего две линейки – Sport Chic и Resort, которая пока хранится в секрете.

Как известно, бренд CHRISTINA SHULYEVA ратует за универсальность в одежде, поэтому все модели новой коллекции великолепно сочетаются между собой, при этом не стесняют свободу движений. В линейке Sport Chic представлены атласные брюки-палаццо в пол, худи с капюшоном из дымно-матовой органзы, шелковые шорты-боксеры на резинке и мини-юбки с ассиметричным запахом.

Не обошлось без футболок с вышитыми кириллицей надписями на плече и боку (патриотичный и оригинальный почерк дизайнера) и двусторонней лицевой горловиной, позволяющей носить их с V-образным и круглым вырезом. Разнообразят гардероб короткое платье-трапеция на бретелях и застегивающиеся на кнопки сбоку миниатюрные топы из хлопка.