Завтра в Саратовской области пройдет техническая проверка системы оповещения населения
3 июля 2018 года с 15.00 до 16.00 в Саратовской области будет проведена техническая проверка системы оповещения населения.
С целью проверки работоспособности системы кратковременно будут включены в работу электросирены для передачи сигнала «Внимание всем!». После выключения электросирен по средствам радио и телевещания будет передано речевое сообщение о проведении комплексной технической проверки.
Помните! В период проведения технической проверки средств оповещения необходимо соблюдать спокойствие, включить радиотрансляционные точки, радиоприемники, настроенные на местные радиостанции, телевизоры - на каналы местных телестудий, и прослушать передаваемое сообщение Главного управления МЧС России по Саратовской области.