В Саратове снимут фильм «Люди дождя»
1 августа Фонд развития кино «Сарфильм» начнет производство полнометражного игрового художественного фильма «Люди дождя».
«Внезапно начавшийся ливень приводит к случайным встречам в одном из старейших ресторанов Саратова. Судьбы героев вплетаются в сеть культурных и бытовых городских событий штормового волжского дня», - рассказывают организаторы о сюжете ленты.
Фильм «Люди дождя» планируется направить на фестивали «Кинотавр» (Сочи) и «Киношок» (Анапа) в 2019 году с последующим кинотеатральным прокатом.