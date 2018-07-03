В Саратовской области в День семьи, любви и верности родится 61 семья
В преддверии Дня памяти святых Петра и Февронии, покровителей семьи и брака, в отделах ЗАГС Саратовской области зарегистрируют брак 247 пар, из них 117 узаконят свои отношения в Саратове.
По просьбам влюбленных 8 июля - в День семьи, любви и верности -будут открыты отделы ЗАГС по городу Балаково и Балаковскому району, ЗАГС по Ленинскому району города Саратова и специализированный отдел Дворец бракосочетаний.
«День семьи, любви и верности выпадает на воскресенье, но ничто не помешает любящим людям провести день вместе и принять участие в первом свадебном параде молодоженов «Между нами любовь». 8 июля в области родится 61 семья», - отметила начальник управления по делам ЗАГС Правительства Саратовской области Юлия Пономарева.