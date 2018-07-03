«Городские выходные» запланированы на 7 и 8 июля

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По информации пресс-службы городской администрации, 7 июля на бульваре Героев Отечества запланирован городской спортивный праздник с участием молодых семей. Он начнется в 17.00 и продолжится до 19.00.Масштабная программа запланирована на воскресенье, 8 июля. В этот день состоится первый свадебный парад «Между нами любовь...». Ожидается, что в нем примут участие более 50 пар молодоженов. Кортеж пройдет ул. Волжской до Набережной Космонавтов.- На ул. Волжская с 12.00 до 17.00 запланирована выставка-презентация свадебных салонов, салонов флористики, туристических фирм, - сообщают подробности празднеств в мэрии. - В 14.00 начнется массовая регистрации заключения брака на открытой площадке города. С 14.30 до 16.00 будет организован концерт, затем будет дан старт свадебного парада. С 19.00 до 21.00 пройдет лекторий на открытом воздухе с участием представителей научного сообщества Саратова «Око Хокинга».Праздничные мероприятия также пройдут на Набережной Космонавтов, где состоится флешмоб молодоженов «Сердце», детский «Парад Самокатов», фестиваль воздушных змеев. Время проведения - с 16.45 до 17.30.В саду «Липки» с 20.00 до 22.00 запланирована ретро-программа «В городском саду играет духовой оркестр...».На Театральной площади запланирована концертная программа с участием молодоженов, почетных семей города с 19.00 до 20.30.