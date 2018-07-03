В парке Победы увековечили память Кайрата Рахметова и Владимира Горскова

просмотров: 169

По информации министерства внутренней политики и общественных отношений области, в рамках мероприятия на памятник «Землякам, погибшим в локальных войнах» занесены имена погибших в Грозном сотрудников полиции - старших сержантов Владимира Горскова и Кайрата Рахметова.В торжественной церемонии приняли участие члены семей погибших сотрудников, представители областного правительства, ГУ МВД России по Саратовской области, участники боевых действий, представители ветеранских и военно-патриотических объединений.Как сообщил начальник регионального управления МВД, генерал-майор полиции Николай Трифонов, память героев будет увековечена и в Главке. На Аллее мужества Главного управления внутренних дел области будут установлены бюсты Владимира Горскова и Кайрата Рахметова. В планах - съемки документального фильма о жизни и службе сотрудников и событиях 19 мая. Картина об этом дне будет написана и размещена в музее управления.Мемориальные доски откроются на образовательных заведениях, которые закончили погибшие, и на административных зданиях территориальных органов внутренних дел, где проходили службу старшие сержанты.Родителям Кайрата Рахметова и Владимира Горскова памятные знаки «Семье погибшего защитника Отечества» Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».Память павших почтили минутой молчания. В их честь был дан троекратный залп из стрелкового оружия. Присутствующие возложили цветы к памятнику. Затем взвод почетного караула прошел торжественным маршем в сопровождении военного оркестра Саратовского военного Ордена Жукова Краснознаменного института войск национальной гвардии РФ.