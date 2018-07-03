Балаковский мальчик вышел на поле с испанским вратарем Давидом де Хеа

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Напомним, что вчера сборная России выиграла матч 1/8 чемпионата мира по футболу у именитой сборной Испании. Игра в основное время завершилась со счетом 1:1, а затем - по пенальти - 4:3 выиграли россияне.Традиционно перед матчем игроки выходили на поле в сопровождении детей. По информации министерства молодежной политики и спорта области, среди этих ребят был 8-летний балаковец Саша Каныгин. Он на поле вышел с вратарем сборной Испании Давидом де Хеа.- О том, с кем я пойду рядом, узнал секунд за 30 до выхода, - рассказал Саша. - Когда увидел Давида де Хеа, просто застыл, ведь я его видел в первый раз. Вообще мне понравился Серхио Рамос, а из российских футболистов Артем Дзюба, Игорь Акинфеев и Александр Головин. Верил в победу нашей сборной до конца и, честно говоря, ставил на счет 2:1, - приводит слова мальчика пресс-служба министерства.Фото https://img.devilpage.pl