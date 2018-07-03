В Саратовском районе утонул подросток
По данному факту проводится доследственная проверка.
По информации СУ СКР по Саратовской области, 29 июня вечером 15-летний юноша отправился купаться на пруд, расположенный в одном из поселков района. Со слов очевидцев, подросток нырнул в воду, после чего больше его никто не видел. Полагая, что мальчик мог утонуть, на место происшествия вызваны экстренные службы, сотрудники которых обнаружили его тело в воде.
Следователями был проведен осмотр места происшествия, а также тела погибшего. Никаких телесных повреждений на нем не было обнаружено.
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначено судебно-медицинское исследование.
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