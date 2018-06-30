Михаил Гуцериев укрепил свои позиции на рынке электроники
Как стало известно РБК, Михаил Гуцериев, владелец большой компании по продаже электроники «М.Видео», входящей в его концерн «Сафмар», продал пятнадцать процентов акционного пакета немецкой компании Media-Saturn-Holding GmbH.
Стало известно, что стоимость акций составила примерно триста миллионов долларов. Немецкий холдинг отдал под руководство Гуцериева часть российской сети MediaMarkt Russia.
Данное соглашение принесет пользу обоим холдингам и укрепит их положение. Благодаря этому акции Ceconomy Group вырастут в цене примерно до десяти процентов, благодаря тому, что появятся новые дивиденды от «М.Видео». В свою очередь российская сторона укрепит свое положение мощнейшего ритейлера электроники и бытовой техники.
После вхождения в «М.Видео» части MediaMarkt Russia сеть магазинов станет обширнее, но они будут переименованы в «М.Видео» и «Эльдорадо». Название «MediaMarkt» не сохранится.
Соглашение между этими концернами будет рассмотрено и одобрено антимонопольным комитетом РФ. Слушание назначено на осень этого года. Детали и мнения экспертов – в материале РБК.