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Михаил Гуцериев укрепил свои позиции на рынке электроники

Новости
Михаил Гуцериев укрепил свои позиции на рынке электроники

Как стало известно РБК, Михаил Гуцериев, владелец большой компании по продаже электроники «М.Видео», входящей в его концерн «Сафмар», продал пятнадцать процентов акционного пакета немецкой компании Media-Saturn-Holding GmbH.

Стало известно, что стоимость акций составила примерно триста миллионов долларов. Немецкий холдинг отдал под руководство Гуцериева часть российской сети MediaMarkt Russia.

Данное соглашение принесет пользу обоим холдингам и укрепит их положение. Благодаря этому акции Ceconomy Group вырастут в цене примерно до десяти процентов, благодаря тому, что появятся новые дивиденды от «М.Видео». В свою очередь российская сторона укрепит свое положение мощнейшего ритейлера электроники и бытовой техники.

После вхождения в «М.Видео» части MediaMarkt Russia сеть магазинов станет обширнее, но они будут переименованы в «М.Видео» и «Эльдорадо». Название «MediaMarkt» не сохранится.

Соглашение между этими концернами будет рассмотрено и одобрено антимонопольным комитетом РФ. Слушание назначено на осень этого года. Детали и мнения экспертов – в материале РБК.

Михаил Гуцериев укрепил свои позиции на рынке электроники