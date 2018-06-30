В Калининске обновлена Аллея Героев
Открытие состоялось в рамках празднования Дня города.
По информации министерства по делам территориальных образований, впервые Аллея была открыта в 1986 году.Изначально она представляла собой дорожку с установленными вдоль нее информационными стендами. С тех пор на ней проводились только косметические работы.
Сегодня вдоль Аллеи на гранитных постаментах стоят бюсты семи уроженцев Калининского района - Героев Советского Союза и кавалера ордена Славы третьей степени: Николая Власенко, Михаила Епишкина, Ивана Каковкина, Александра Козлова, Александра Куманичкина, Степана Подгайнова, Павла Чиркина, Николая Королькова.
С финансированием реконструкции мемориального комплекса помог депутат областной думы Роман Ковальский. Проведены значительные работы по благоустройству территории Аллеи: обновлено покрытие на дорожке, завезен новый грунт, спилены старые деревья, высажено 7000 цветов, установлены новые фонари. Начало Аллеи обозначила входная арка, отделанная гранитной плиткой. В следующем году здесь планируется высадить восемь голубых елей.
Фото http://eot64.su