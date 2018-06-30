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Проезд в электричке в черте города будет оплачиваться по льготному тарифу

Новости
Проезд в электричке в черте города будет оплачиваться по льготному тарифу


Билеты на пригородные поезда в Саратове можно приобрести со скидкой 20% в июле и августе.

Как информирует АО «Саратовская ППК», в период с 1 июля по 31 августа будет проводиться акция, в рамках которой пассажирам, не имеющим право на льготы по оплате проезда, при приобретении билета «туда и обратно» предоставляется скидка в размере 20% от стоимости разовой поездки.

Скидка действует при проезде в черте города Саратова по «Единому городскому тарифу» и ограничивается следующими остановками: о.п. Сокурский тракт, ст. Жасминная, о.п. Лодочная база, ст. Багаевка.

Приобрести проездные документы и узнать подробности об акции можно в билетных кассах, у билетных кассиров в поездах или через мобильное приложение «Пригород».

Фото http://nm71.ru