Проезд в электричке в черте города будет оплачиваться по льготному тарифу
Билеты на пригородные поезда в Саратове можно приобрести со скидкой 20% в июле и августе.
Как информирует АО «Саратовская ППК», в период с 1 июля по 31 августа будет проводиться акция, в рамках которой пассажирам, не имеющим право на льготы по оплате проезда, при приобретении билета «туда и обратно» предоставляется скидка в размере 20% от стоимости разовой поездки.
Скидка действует при проезде в черте города Саратова по «Единому городскому тарифу» и ограничивается следующими остановками: о.п. Сокурский тракт, ст. Жасминная, о.п. Лодочная база, ст. Багаевка.
Приобрести проездные документы и узнать подробности об акции можно в билетных кассах, у билетных кассиров в поездах или через мобильное приложение «Пригород».
Фото http://nm71.ru