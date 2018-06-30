В области снимается нерестовый запрет на лов рыбы
Любители рыбалки смогут использовать все разрешенные средства лова уже с 1 июля.
"С 1 мая до 30 июня на территории Волгоградского водохранилища действовал нерестовый запрет. Именно в это время пресноводная рыба начинает активно нереститься, и запрет вводится с целью сохранения благоприятных условий для воспроизводства рыбы.
В предстоящие выходные - 1 июля - нерестовый запрет будет снят. Для любителей рыбной ловли это означает возможность рыбалки с использованием всех разрешенных средств: удочек, спиннингов, также с применением плавательных средств", - сообщает пресс-служба комитета охотничьего хозяйства и рыболовства области.
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