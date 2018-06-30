30 июня 2018 05:42 СУББОТА
Новости
17:11 | 29 июня
В Калининске обновлена Аллея Героев
16:09 | 29 июня
Проезд в электричке в черте города будет оплачиваться по льготному тарифу
15:18 | 29 июня
В области снимается нерестовый запрет на лов рыбы
14:23 | 29 июня
В Радищевском музее начинает работу уникальная выставка «Искусства миг. Музей Большого театра»
13:30 | 29 июня
В лесах области сохраняется чрезвычайно высокая пожарная опасность
12:38 | 29 июня
В области прозвучит сигнал "Внимание всем!"
11:50 | 29 июня
В Саратове расследуют убийство местной жительницы
10:59 | 29 июня
В Саратовской области планируют построить современный базовый онкоцентр
10:04 | 29 июня
На улице Танкистов и Привокзальной площади на месяц ограничат парковку в ночное время
09:10 | 29 июня
Комплексный сервис VENDA по переходу на онлайн-кассы для вендинга анонсирует OFD.RU
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

В области снимается нерестовый запрет на лов рыбы

Новости
В области снимается нерестовый запрет на лов рыбы


Любители рыбалки смогут использовать все разрешенные средства лова уже с 1 июля.

"С 1 мая до 30 июня на территории Волгоградского водохранилища действовал нерестовый запрет. Именно в это время пресноводная рыба начинает активно нереститься, и запрет вводится с целью сохранения благоприятных условий для воспроизводства рыбы.

В предстоящие выходные - 1 июля - нерестовый запрет будет снят. Для любителей рыбной ловли это означает возможность рыбалки с использованием всех разрешенных средств: удочек, спиннингов, также с применением плавательных средств", - сообщает пресс-служба комитета охотничьего хозяйства и рыболовства области.

Фото http://laimikis.moy.su